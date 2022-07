Luis Díaz: así recordó Liverpool las mejores jugadas del colombiano

Luis Díaz iniciará la pretemporada este lunes 4 de julio con el Liverpool y mientras esto sucede el equipo recordó lo hecho por el colombiano hasta entonces.

El delantero colombiano viajó a Inglaterra e iniciará su pretemporada con los ‘Reds’ de cara a lo que será su participación de Premier y la Champions League. Después de perder frente al Real Madrid y no lograr sacarle ventaja al Manchester City, el Liverpool quiere volver a coronarse campeón y ‘Lucho’ está presente en esos objetivos.

Díaz disfrutó de sus vacaciones familiares en Colombia en las que tuvo la posibilidad de entrenar y visitar la instalaciones del Junior de Barranquilla, además de disfrutar con sus seguidores que lo admiran por ser uno de lo jugadores más importantes del Liverpool.

Luis Díaz consiguió dos títulos en sus primeros meses con el ‘Red’ y se ganó el cariño de la afición que hasta canción crearon para el colombiano. Una nueva temporada va a iniciar para el delantero de 25 años y su equipo recordó este domingo 3 de julio, sus mejores jugadas en la temporada que terminó.

El Liverpool tendrá dos partidos amistosos en esta pretemporada frente al Manchester United y el Crystal Palace.

There were plenty of dazzling @LuisFDiaz19 displays in the 21/22 season 🤩✨ pic.twitter.com/X11O1QGvPc

— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2022