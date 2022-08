Los nuevos gifs de Luis Díaz en el Liverpool

Descargue acá los gifs inéditos que publicó el Liverpool de Luis Díaz y la nueva camiseta para esta temporada 2022/23.

Nadie puede negar que, desde que llegó a principios de 2022 a Inglaterra, Luis Fernando Díaz se ha convertido en uno de los nombres más importantes del Liverpool y la Premier League. En poco tiempo mostró sus ganas de comerse el mundo y se coló en la alineación habitual de uno de los equipos más ganadores y tradicionales de Europa. Sólo le faltó ganar la UEFA Champions League para quedar en la historia grande de los Reds.

Esta temporada, la cual será su primera completa con los dirigidos por Jurgen Klopp, ya ha comenzado con el trofeo de la Community Shield. Además, promete a un Díaz mucho más adaptado a lo que quiere el entrenador alemán y al juego de sus compañeros. Los expertos vislumbran a un Lucho potencializado en su rapidez y habilidad, así como una cuota mayor en la producción goleadora del Liverpool.



El conjunto de Merseyside publicó GIFS de todos los jugadores el día que se hizo la sesión de fotos con la nueva camiseta Nike de la institución. El guajiro es una de las caras visibles de esa presentación y se dieron a conocer sus gifs para que los fanáticos puedan descargarlos y usarlos en las redes sociales. Hay cuatro muy buenos gifs que usted podrá abrir en GIPHY y guardarlos desde su sitio web con solamente un click.

Liverpool debutará en la Premier League 2022/23 el próximo sábado 6 de agosto a partir de las 6:30 de la mañana. Bien temprano visitará al Fulham en el estadio Craven Cottage. Luis Díaz tiene muchas chances de arrancar como titular en compañía de Mohammed Salah y el delantero uruguayo Darwin Núñez.

