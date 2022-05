Lo que le cuenta Luis Díaz a su madre sobre el Liverpool

Silenis Marulanda, mamá de Lucho, habló de la vida de su hijo en Liverpool y de lo orgullosa que está por cómo representa a su país.

Como todo lo que rodea a Luis Díaz, su madre ha sido noticia en el último tiempo. Desde su gran casa en Barrancas, en el departamento de La Guajira, siempre lo ha apoyado. Y ahora que está destacándose en Liverpool muchos medios buscan hablar con Silenis para encontrar sensaciones acerca del astro colombiano.

“Está madurando, lo veo más sereno en todo lo que hace, muy disciplinado. Es muy serio, y responsable en todo su trabajo, y por eso lo ha hecho tan bien. Dios le dé bendiciones para que siga sobresaliendo”, contó la mujer Wayuú.

