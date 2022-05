Liverpool tiene 82 puntos en la clasificación general de la Premier League. Apenas uno menos que su competidor por el título, Manchester City.

Los dirigidos por Pep Guardiola juegan este fin de semana en condición de locales frente al Newcastle. Mientras tanto, el rival de Liverpool es Tottenham, quinto en la tabla, en pugna por conseguir un cupo en la Champions League de la siguiente temporada.

Buen encuentro para Anfield. También, importante compromiso el que le espera a Luis Díaz, quien viene de jugar un segundo tiempo de ensueño frente al Villarreal en el compromiso de vuelta por las semifinales de la Champions League. Hizo gol, desequilibró. Cambió la historia de un equipo complicado durante la parte inicial.

Ahora, en el contexto de la Premier League, hay bastante expectativa sobre el atacante colombiano, en quien confían para superar la propuesta que presenten los Spurs.

Este compromiso se encuentra programado para comenzar sobre la 1:45 p.m., hora de Colombia. El árbitro designado para impartir justicia es Michael Oliver. Televisión mediante la señal de Star +.

🔴 TEAM NEWS 🔴

Here’s how we line up for #LIVTOT tonight! 👊

— Liverpool FC (@LFC) May 7, 2022