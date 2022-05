Liverpool vs. Real Madrid: “Espero que juegue Luis Díaz”

Un leyenda del club inglés pidió que uno de los delanteros titulares en el partido frente al Real Madrid sea el colombiano Luis Díaz.

Michael Owen habló antes de la final de la Champions League que enfrentará al Liverpool y al Real Madrid después de tanto tiempo. El próximo sábado 28 de mayo ambos equipos saldrán al terreno de juego con la esperanza de levantar nuevamente el segundo trofeo más importe del mundo del fútbol.

El exjugador del los ‘Reds’ habló sobre la importancia de que Luis Díaz sea titular en el equipo de Jürgen Klopp en el juego en París, pues ha sido uno de los jugadores más destacados en los últimos meses y su aporte al equipo ayudó a conseguir los dos títulos que tiene hasta el momento en la temporada el Liverpool.

“Espero que juegue Luis Díaz. Creo que se ha ganado jugar”, afirmó Owen en charla con el diario Daily Mail. Los elogios por parte de varios exjugadores, sus propios compañeros y hasta de su entrenador no han faltado antes de la final de la Copa de la Liga.

Luis Díaz será el sexto jugador en estar la fase final de la Champions League y podría ser el cuarto colombiano que levante el trofeo.

