Restan horas para conocer el campeón de la Champions League 21/22 y un colombiano será protagonista este sábado en el Stade de France a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Luis Díaz será centro de atención en toda Colombia, que espera ver de nuevo a un cafetero alzando el título más importante del mundo a nivel de clubes. Justamente, Lucho habló en al previa a este compromiso y confesó el deseo de alzar la orejana y más si al frente está el Real Madrid.

“Siempre he soñado con ganar la Champions League, más aún contra un equipo como Real Madrid, estoy viviendo un gran sueño. Quiero aprovechar estos momentos y ser feliz”, inició.

Y agregó que “aquí no hay favoritos. Sabemos que una final se disputa minuto a minuto. Daremos el 100%. Sabemos lo que tenemos que hacer”.

¿Luis Díaz es el jugador más importante del momento en Liverpool? El mismo colombiano dijo “no, no lo creo. Considero que todos estamos en muy buena forma para competir a un alto nivel, no solo yo. Todos en el equipo están en buena forma. Sé que si me dan la oportunidad saldré a aprovecharla como siempre”.