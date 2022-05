Las cifras demuestran que Luis Díaz superó a Cristiano Ronaldo

En Inglaterra se habla de las estadísticas en las que Luis Díaz superó a Cristiano Ronaldo en la actual temporada y que lo hacen una “amenaza” para sus rivales.

Uno de los diarios que resalta todas las semanas la buena decisión del Liverpool de contratar al delantero proveniente del Porto de Portugal, es Liverpool Echo. En esta ocasión hablaron sobre las estadísticas que convierten a ‘Lucho’ en uno de los futbolistas más “peligrosos”.

Luis Díaz no solo ha sido destacado por sus goles, su forma rápida de acoplarse a la Premier League y su forma de ganarse un lugar en uno de los clubes más grandes de Europa, pues hace unos días se afirmó que es el “mejor fichaje de enero”.

En esta oportunidad el diario inglés habló de cómo Díaz superó a Cristiano Ronaldo en su contribución con goles y asistencias en la Premier y la Champions. Pues el portugués no pudo competir en el partido que disputaron Manchester United y Atlético de Madrid, mientras que el colombiano aprovechó cada partido que ha jugado.

Las cifras aseguran que ‘Lucho’ con 6 goles y 4 asistencias en cuatro meses superó a Ronaldo, De Bruyne y Salah que han jugado toda la temporada entre los seis equipos grandes.

“Si luego se tiene en cuenta el hecho de que se mudó a Inglaterra a fines de enero, solo tres jugadores tienen más contribuciones de goles en los ‘seis grandes’ que Díaz desde que se convirtió en rojo: Cristiano Ronaldo, con cinco, y Kevin De Bruyne y Mohamed. Salah, con cuatro cada uno. Si bien los márgenes no son enormes, este trío ha jugado más minutos en estos partidos masivos que el colombiano”, afirmó el diario inglés.

Finalmente el Liverpool Echo dejó claro desde su titular que: “Cristiano Ronaldo ya ha sido superado por Luis Díaz y el Real Madrid debería preocuparse”, hablando ya del tema de la final de Champions League.

Cristiano Ronaldo has already been overtaken by Luis Diaz and Real Madrid should worry#LFC https://t.co/Ud3SsYdT17

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 12, 2022