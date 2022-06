La cifra por la que se termina el tridente Mané, Luis Díaz y Salah en Liverpool

Negocio cerrado. Luis Díaz solamente jugó un semestre junto a Sadio Mané en el ataque de Liverpool. El senegalés se va del equipo. Confirmado.

Es un fichaje que está siendo ultimado y por eso no será anunciado por los clubes todavía, pero está hecho. Lo informa la prensa alemana. Sadio Mané, una de las figuras de Liverpool, continuará su carrera en Bayern Múnich. Protagoniza un traspaso de 40 millones de euros, según informó la prensa alemana.

El contrato se firmará hasta junio del 2025 por 32 millones de euros como base fija y llegará a 40 si se cumplen los bonus por objetivos, indicó la página de Sky Alemania. Es el nuevo reto en la carrera del senegalés tras una campaña que terminó marcando goles con los Reds tras algunas asistencias de Luis Díaz. Ese tridente con él y Mohamed Salah duró apenas 6 meses.

Mané se va de Liverpool tras jugar 269 partidos. Marcó 120 goles y dio 48 asistencias. Logró 6 títulos, incluyendo una Champions League, un Mundial de Clubes y una Premier League. Pasa al que será el quinto equipo de su carrera tras jugar también en Metz de Francia, Red Bull Salzburgo de Austria, Southampton y Liverpool de Inglaterra.

Sadio Mané is set to join Bayern on a permanent deal from Liverpool, here we go! Agreement set to be reached after direct meeting between the two clubs today. 🚨🇸🇳 #FCBayern

Personal terms already 100% agreed on a three year deal.

Deal called by @Plettigoal is now finally done. pic.twitter.com/bbMN6MuEIm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022