¡Interrumpió la entrevista para felicitar a Luis Díaz!

Lo quieren bastante los jugadores del Liverpool. Luis Díaz parece ser el consentido. El más nuevo, lleno de talento. Hace goles y lo felicitan así esté siendo entrevistado.

Esto último que comentamos aquí sucedió en la zona mixta, tras el compromiso en el cual Liverpool, visitante en el Estadio da Luz, se impuso 1 – 3. Fue válido por los cuartos de final (ida) de la Champions League. Resultado que vale un potosí.

Luis Díaz puso el último gol. Para muchos, el que deja resuelta la serie en un alto porcentaje en favor de los ingleses. Difícil tarea le espera al Benfica en Anfield. Muchos desde ya lo dicen: Serie liquidada.

Volvamos al delantero colombiano. Su aporte se traduce, además del gol, en una asistencia. Permanente peligro en el área rival, se lució frente a un rival muy conocido por él, como quiera que lo enfrentó bastantes veces cuando hizo parte del FC Porto.

Díaz, siendo entrevistado, fue interrumpido de inmediato por un jugador del Liverpool. Nada menos que el internacional senegalés Sadio Mané. De esos momentos especiales, que no hacen sino corroborar el buen presente de Luis, figura del Liverpool.

Sadio Mane interrupted Luis Diaz’s interview to show him some love ❤️ pic.twitter.com/0W2o0S8t8X

— DAZN Canada (@DAZN_CA) April 5, 2022