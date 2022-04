“Ha sido excepcional”: Andy Robertson habló del momento que vive Luis Díaz

Andy Robertson es compañero en el Liverpool de Luis Díaz y después del partido ante el Everton no dejó de en enaltecer al delantero colombiano.

Después de jugar 30 minutos en el segundo tiempo frente al Everton, asistir a uno de sus compañeros y demostrar que las jugadas de fantasía pueden estar presentes en cualquier momento del partido. Los buenos comentarios para el colombiano por parte de sus compañeros y la prensa en Inglaterra, no terminan.

Luis Díaz se ha convertido en una ficha clave para Jürgen Klopp y además logró ser el jugador al que ven como una solución en equipo cuando este necesita un revulsivo. Andy Robertson no dejó de calificar de buena manera lo hecho por el futbolista guajiro desde su llegada al Liverpool hace tres meses.

Después de la victoria ante el Everton Robertson habló así de su compañero: “Luis Díaz ha sido increíble desde que llegó. El impacto que ha tenido en el equipo, la forma en que juega. Ha sido excepcional”. El defensor se suma a los elogios para el delantero por parte de jugadores como Fabinho, Van Dijik y el mismo entrenador Klopp.

El escocés Andy Robertson juega actualmente en el Liverpool como defensor central y además ha tenido participación en la selección de su país. Hace parte del equipo inglés desde el 2017 y ha ganado cinco títulos con los ‘Reds’.

Andy Robertson:

“Luis Diaz has been unbelievable since he’s come in. The impact he has had on the squad, the way he plays. He has been exceptional.” #awlive [dazn] pic.twitter.com/aaJMw8mnbP

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 24, 2022