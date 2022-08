Formación titular confirmada del Liverpool contra Fulham, duelo correspondiente a la primera fecha de la Premier League, temporada 2022/2023.

Era de esperarse que Luis Díaz fuese titular en el inicio de temporada con el Liverpool. Sin Mané, transferido al Bayern Múnich (dicen que el jugador quería un rol más protagónico), esa posición de ser jugador por banda es una misión precisa para el atacante guajiro, quien demostró con creces que está listo en el objetivo de ser quien se le mida a cumplir con el importante desafío de ser jugador de confianza para el técnico Jürgen Klopp.

El arranque de los Reds en este inicio de campaña es en Londres, siendo visitante en Craven Cottage, el hogar del Fulham. Este club regresa a la máxima división del fútbol inglés con el objetivo de conservar ese asiento. Sobre el papel, no debería ser un rival que le genere algún tipo de problema al Liverpool, así sea inicio de temporada. Partidos como los de ahora son los que muchas veces suelen definir los puntos que al final pesan cuando se quiere salir campeón en un formato de liga como el que impera en la actualidad.

En cuanto a Luis Díaz, este será su partido 14 en la Premier League y el número 13 siendo titular. Lleva 4 goles, todos conseguidos en el anterior curso. Llegó al club en el mercado invernal con muy buenos resultados. Adaptación rápida en todo lo relacionado con el juego en sí. Seguro que aún sigue fortaleciéndose en otros aspectos; por ejemplo, el de romper con la barrera idiomática siempre y cuando se afiance en el aprendizaje del inglés.

El partido entre Fulham y Liverpool debe comenzar sobre las 6:30 a.m., hora de Colombia. Cuenta con señal de televisión a través de Star +. Es la que tiene los derechos de televisión para emitir la liga inglesa en esta parte del mundo.

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago; Díaz, Salah y Firminho.

Suplentes: Adrian, Gómez, Milner, Elliott, Núñez, Carvalho, Bajcetic, Van den Berg, Chambers.

Here’s how we line up for our 2022/23 @PremierLeague opener 👊🔴 #FULLIV

— Liverpool FC (@LFC) August 6, 2022