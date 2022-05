Formación titular del Liverpool para la penúltima fecha de la Premier

El equipo de Luis Díaz tiene que ganar si quiere seguir en carrera por el título y con esta alineación visita al Southampton en el St. Mary’s Stadium.

Este domingo, mientras Liverpool celebraba el haberse consagrado con el título de la FA Cup, el Mánchester City cedió terreno en la Premier League, empatando ante West Ham y dejando escapar la posibilidad de ser campeones con una fecha de anticipación, por lo que ahora Liverpool sigue con chances de cara a su próximo partido en esta competencia.

+ La nueva dupla que nació en el Liverpool gracias a Luis Díaz

Este martes, los dirigidos por Jürgen Klopp se enfrentan al Southampton por la fecha 37, donde están obligados a ganar para seguir con chances. En caso de que el equipo consiga una victoria, llegarán a la última jornada con la posibilidad de ganar las 3 competencias locales tras ganar Carabao Cup y FA Cup.

Para este juego, Luis Díaz comenzará el partido desde el banco de suplentes. El técnico alemán optó por una nómina alterna, dejando en la titular nombres como los de Minamino, Roberto Firmino, Joe Gomez, Curtis Jones y James Milner. Incluso, jugadores como Sadio Mané, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk ni siquiera están en la convocatoria.

🟡 TEAM NEWS 🔴

This is how we line up for #SOULIV tonight 👊

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2022