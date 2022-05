Formación titular del Liverpool para enfrentar la vuelta ante Villarreal

Este martes, se juega la vuelta de la primera semifinal de la Liga de Campeones, donde Luis Díaz tiene la oportunidad de llegar a la gran final con los ‘Reds’.

Luis Díaz sigue con un papel importante en el Liverpool de Jürgen Klopp, pero a pesar de su buen partido ante Everton el fin de semana pasado, para el juego de vuelta de las semifinales de la Champions ante Villarreal, fue enviado al banco de suplentes para este determinante compromiso en el Estadio de la Cerámica en España para definir la serie.

El ex-Junior tendrá que comenzar desde el banco de suplentes, pues esta vez el técnico alemán optó por una delantera con los indiscutidos Sadio Mané y Mohamed Salah, pero acompañados por el portugués Diogo Jota, quien ha sido el principal competidor por el puesto con Díaz partido tras partido.

Cabe recordar que el partido de ida en Anfield terminó con ventaja para el cuadro inglés, con una diferencia de dos goles, por lo que las cosas están prácticamente controladas desde antes del arranque. Aún así, en la mitad del campo, el DT optó por jugar con Fabinho, Keita y Thiago Alcantara, dejando como alternativa también a Jordan Henderson.

