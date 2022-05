FA Cup: Luis Díaz, una de las figuras destacadas del Liverpool antes de la final

Luis Díaz jugará su segunda final con el Liverpool y ha sido destacado en las redes sociales de la FA Cup como una de las figuras de los ‘Reds’.

Desde su llegada en enero Díaz logró ganarse un lugar en el club inglés y con su profesionalismo conquistó a los hinchas del Liverpool, que hasta canciones crearon en su honor. El fin de semana se jugará la edición 150 de la FA Cup y los organizadores del campeonato resaltaron al delantero colombiano.

Por medio de un afiche en el que salen las grandes figuras de los ‘Reds’, se destacó la importancia ‘Lucho’ en su nuevo equipo en el que ha logrado ser acogido por el cuerpo técnico y los jugadores, a pesar de no saber inglés y de otras dificultades que afrontó al llegar a una nueva liga.

La final entre Chelsea y Liverpool volverá a repetirse después de mucho años en la Emiretes FA Cup, la última vez que se enfrentaron en una final los ganadores fueron los ‘Blues’.

Pero nuevamente ambos equipos se enfrentarán en menos de tres meses, pues ambos clubes fueron los protagonistas de la Copa de la Liga en Inglaterra y allí, Luis Díaz logró su primer trofeo desde su llegada al equipo ‘Red’.

El equipo dirigido por Jürgen Klopp tendrá la posibilidad de jugar su segunda final en la temporada antes de tener que jugar frente al Real Madrid en la Champions League.

Se desconoce si ‘Lucho’ será inicialista en el partido o podría ingresar en el segundo tiempo, ya que la carga de partidos ha sido fuerte desde su llegada a Inglaterra.

Could this be @LFC‘s year? 🏆👀

It’s been 1️⃣6️⃣ years since they lifted the #EmiratesFACup – will the Reds do it this weekend?

🎨 @B3x_Graphics pic.twitter.com/p5SidGoADF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 10, 2022