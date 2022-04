Esta vez no entró: las opciones que tuvo Luis Díaz ante Villarreal

Jugando una semifinal de Champions League, Luis Díaz se destacó sin necesidad de marcar. El gol lo buscó y se le negó en un par de ocasiones.

Liverpool ganó sin necesidad de sus anotaciones. Esta vez no debió recurrir a ellas para imponerse en un partido clave. En Anfield arrancó la semifinal con ventaja sobre Villarreal. Los tantos fueron de Sadio Mané y Pervis Estupiñán en contra. Luis Díaz intentó tener el suyo pero tanto el arquero Gerónimo Rulli como un remate sin puntería al arco, se presentaron para que no se dieran las anotaciones en esta ocasión.



Luis Diaz tries to finds the net

Liverpool 2-0 Villarreal #UCL #LIVVIL

pic.twitter.com/7p94lAxday

— Goalpost (@goalpost882) April 27, 2022