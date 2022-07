Era el primer gol de Lucho en pretemporada, pero…

¿Qué pasó en esa jugada? Luis Díaz había marcado un golazo. Era su primero en la pretemporada de Liverpool y no valió.

Lo anotó sobre el minuto 82 del duelo ante Salzburg. Tercer compromiso en la gira que están haciendo los Reds. Fue compromiso en el estadio Red Bull Arena (Wals-Siezenheim). El colombiano empezó en la suplencia. Entró para el segundo tiempo. A los 60 minutos reemplazó a Fábio Carvalho. En ese momento ya perdían por 1-0 con gol de Benjamin Sesko a los 31. Buscaban el empate. Parecía llegar gracias a él, pero no fue así.

El árbitro entendió que se trató de una acción en la que Lucho estaba adelantado. Al momento de la habilitación, partió en posición irreglamentaria. Desde ahí sacó ventaja para quedar mano a mano con el arquero alemán Nico Mantl al que venció con un preciso remate cruzado. No hubo tiempo para festejo. Inmediatamente la acción fue invalidada.

🔴 CHANCE!

Luis Diaz scores for Liverpool but his goal is ruled offside by the linesman.

