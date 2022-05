Se disputó la final de la FA Cup entre Chelsea vs. Liverpool con un colombiano como gran protagonista. Luis Díaz inició como titular y jugó los 98′ minutos.

Sin embargo, el compromiso no fue como se esperaba y el club que tuvo las mejores opciones de gol fue Chelsea, club que aunque no dominó sí tuvo las más claras para marcar diferencia. No obstante, en los últimos minutos y evitando la prorroga, los de Jürgen Klopp arremetieron a su rival y en un par de ocasiones el palo les dijo no.

+ “Trabajó duro para convertirse en un jugador clave para el Liverpool”

+ “Corre como un loco, define y mete goles”: Toni Martínez habló de Luis Díaz

Todo se fue al alargue y el colombiano terminó como gran figura del encuentro, en donde tuvo más de tres ocasiones para marcar la diferencia y sobre el final el travesaño tampoco lo dejó celebrar. Lucho fu sustituido al minuto 7′ de la prorroga. En su lugar ingresó Roberto Firmino.

¡El travesaño le dijo no a Luis Díaz en la final de la FA Cup!