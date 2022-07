El rival en la Premier League que definió a Luis Díaz como “un clase mundial”

Un semestre en la Premier League le bastó a Luis Díaz para merecer reconocimientos de este tipo. ¡Elogios por todas partes!

Este se lo hizo el arquero de Watford, Ben Foster, quien elogió su habilidad. Hablando en su canal en YouTube, The Cycling GK, Foster dijo que en Luis Díaz, Liverpool ha fichado a alguien de “clase mundial”. Con él los Reds ya jugaron finales y ganaron un par de títulos. Van por más en una campaña en la que ya el jugador pudo hacer pretemporada bajo el mando del cuerpo técnico liderado por Jürgen Klopp.

Todo lo que dijo Ben Foster de Luis Díaz y Liverpool

Lo que dijo del guajiro fue un aparte de las predicciones que hizo acerca de la nueva temporada en la Premier League. Según él, “Liverpool solo terminaría tercero” en la tabla de posiciones. Esta vez cree que hay un par de mejores equipos en la competencia por alzarse con el trofeo del certamen.

“Esta temporada será tercero. Creo que va a haber dos equipos mejores que el Liverpool este año”, dijo. “Perdiendo a Sadio Mané, creo que están en un período de transición, así que no puedo verlos tratando de ganar la Premier League. Simplemente no puedo, pero creo que lo harán decente”.

Y agregó: “Esos tres delanteros Salah, Mane, Firmino, se están disipando un poco. Obviamente, Salah canta un nuevo contrato, noticias brillantes, noticias fantásticas, sin embargo, Darwin Núñez no está probado en la Premier League (…). Jota es muy, muy bueno, no me malinterpreten. Y Luis Díaz es absolutamente de clase mundial, pero será interesante ver cómo le va al chico nuevo Darwin Núñez la próxima temporada. Hay mucha presión sobre sus hombros”.