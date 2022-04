Julio Comesaña fue entrenador de Luis Díaz y no dudó en elogiar el buen momento que vive el delantero colombiano en el Liverpool.

El actual entrenador de Independiente Medellín habló en entrevista con el programa Blog Deportivo y no fue ajeno al presente que vive Luis Díaz en el Liverpool. Comesaña quien tuvo la posibilidad de ser entrenador del delantero de 25 años, no dudó en expresar que no es extraño la actualidad del guajiro.

“Después de lo que hace en la cancha, no me sorprende. Luis Díaz no tiene techo. Él hace lo mismo que hacía en Junior de Barranquilla, pero en la élite”, afirmó el entrenador.

Julio Comesaña habló sobre la evolución que ha tenido Díaz desde su salida del Junior y la llegada al fútbol internacional, primero en el Porto y ahora en la Premier League con el Liverpool. “En otro nivel y jugando en la élite, hacer lo que hace es importante. Demuestra que es un grande del fútbol”.

Luis Díaz anotó su tercer gol con el Liverpool y además fue uno de los delanteros en el once ideal de la semana en la Champions League. El próximo partido del colombiano será frente al Manchester City por la Premier League, allí podría definirse el campeón del campeonato.