El 11 ideal en el que incluyeron a Luis Díaz: ¡5 partidos y adentro!

Tan importante ha sido lo de Luis Díaz en Liverpool que no paran los reconocimientos. Él y otros 5 futbolistas de los Reds fueron elegidos por los fans.

Así se definió el 11 Ideal de la FA Cup 2021-22 que tuvo al equipo dirigido por Jürgen Klopp como campeones. Dentro del listado de los mejores aparece el nombre de Luis Díaz quien disputó 5 partidos en el certamen, ninguno de ellos completo. Hay que recordar que su partido debut con Liverpool FC lo tuvo en esta Copa: vs. Cardiff City en la cuarta ronda.

Arquero: Dimitar Mitov (Cambridge United).

Defensores: Alexander-Arnold (Liverpool), Ibrahima Konaté (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea) y Kostas Tsimikas (Liverpool).

Mediocampistas: Fabinho (Liverpool), Mason Mount (Chelsea) y Callum Liang (Wigan Athletic).

Delanteros: Takumi Minamino (Liverpool), Adam Boyes (Marsle United) y Luis Díaz (Liverpool).

Jugó 5 partidos. Ninguno completo. Tuvo 32 minutos ante Cardiff City, 6 contra Norwich City, 26 contra Nottingham Forest, 85 contra Manchester City y 98 en la final ante Chelsea. Logró una asistencia en esos compromisos.

Introducing your 2021-22 #EmiratesFACup Team of the Season, as voted for by you, the fans! 🤩 pic.twitter.com/ZcixdKW5O2

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 23, 2022