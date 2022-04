Derbi de Merseyside. ¿Luis Díaz va de titular?

Derbi de Merseyside, con Liverpool en condición de local. Everton, sumido en problemas deportivos, temiendo el descenso. Formaciones titulares.

El derbi con distancias considerables entre uno y otro equipo. Objetivos tan diferentes como la misma rivalidad que los acoge. Liverpool, en pugna por el campeonato, requiere ganar para seguir a un punto del Manchester City.

Del otro lado, Everton, desesperado por salvarse del descenso. Está tan necesitado, que ni siquiera un empate, con todo y el valor que representaría hoy por el presente deportivo de los Reds, lo dejaría descansar tranquilo en la jornada.

Ese contexto tan particular, cargado con el ambiente de las aficiones, es el que le espera a Luis Díaz, quien espera su debut en este clásico tan famoso en el fútbol inglés. El colombiano, por cierto, es suplente en este encuentro programado para comenzar a las 10:30 a.m. (hora colombiana) de este domingo 24 de abril del 2022.

Díaz completaría 9 partidos de Premier League. Lleva tres goles, el último convertido hace unos días contra Manchester United. No dejar a un lado las 5 presencias entre Copa de la Liga (final) y FA Cup, ni los 4 juegos en Champions League. Todo en menos de un semestre. Campaña fenomenal de Luis.

Por el lado rival, Yerry Mina no juega de titular, ni fue convocado porque lo están llevando a paso lento, camino a una óptima recuperación de su lesión.

Team news 📋

How we line-up for today’s Merseyside derby 🔴 #LIVEVE

— Liverpool FC (@LFC) April 24, 2022