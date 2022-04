Luis Díaz fue la gran figura del encuentro en la victoria de Liverpool 1-3 sobre Benfica en el juego de ida de los cuartos de final de la Champions League.

El colombiano jugó los 90 minutos en el estadio Da Luz, donde el año pasado jugaba clásicos cuando militaba con el Porto. Ahora, con la camiseta del cuadro inglés, el guajiro lo jugó como si fuera un verdadero clásico y así lo vio Jurgen Klopp.

El entrenador alemán solo tuvo elogios para Luis Diaz, quien asistió a Sadio Mané para el segundo gol del compromiso e hizo el tercero para darle la tranquilidad que en ese momento no tenia Liverpool.

“Es un jugador top. Es un jugador top. Luis jugó un derbi, no creo que él lo viera así, pero sus seguidores lo vieron así. La forma en que está preparado para el tercer gol fue de clase mundial”, inició.

Y agregó que “para mí es una alegría trabajar todos los días con Luís, y estoy más que feliz de que hayamos decidido ficharlo en enero”.

