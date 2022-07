¿Cuál es la regla que le habría impedido a Luis Díaz llegar al Barcelona?

Ahora que el Barcelona fichó a Lewandowski, el periodista Gerard Romero reveló la posibilidad que Luis Díaz y Dusan Vlahovic tuvieron de llegar al club y el porqué no se dio.

Tiene que ver con el anterior mercado de fichajes. La versión indica que tanto el guajiro como el serbio tenían un acuerdo para ser fichados en ese momento, pero fue imposible debido a las reglas del Fair Play financiero y el costo de sus transferencias. Lo curioso es que en ese momento el Barcelona terminó fichando a Aubameyang y Ferrán Torres, principalmente. Y solo por el último de ellos realizó una operación cercana a los 55 millones de euros. Raro porque, recordemos, Luis Díaz llegó a Liverpool por 40 millones.

En ese momento del mercado de fichajes y cuando ya tenían a Ferrán Torres, en el Barcelona debieron hacer varios movimientos para poder inscribirlo. Salió Philippe Coutinho, por ejemplo. Todo eso para cumplir el famoso FairPlay Financiero. ¿Qué es?

“Básicamente es el límite máximo que un club puede emplear en los salarios de sus jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físicos del primer equipo. A la hora de fijarlo La Liga, a diferencia de la UEFA que fija un 70% en los salarios de los jugadores, tiene en cuenta dos variables: la previsión de ingresos previstos por un club y la partida de gastos excepto los correspondientes a los salarios y amortización de los futbolistas. Es decir variables como los gastos de estructura o la deuda pendiente del club. La ecuación es sencilla: ingresos-gastos no deportivos”, así se definió en Mundo Deportivo.

Para el momento en el que el Barcelona pretendía tener a Luis Díaz y Dusan Vlahovic, tenía su límite fijado en torno a los 97 millones (no ayudó imputar más pérdidas). Ahora, considerando la situación actual, los salarios superan los 400 millones. Así que recurrió a la regla del 1×4. Es decir, por cada 4 euros de ahorro se puede gastar uno. “Es el caso del FC Barcelona que, después de sus datos aportados a la Liga y considerando todo lo anteriormente expuesto, tiene este límite salarial cuando según las previsiones sitúan sus gastos en torno a los 420 millones de euros”. Con los movimientos que hizo el Barcelona, fichando primero a Ferrán Torres, quedó imposibilitado para ir por el colombiano y el serbio.

Le Barça avait un accord total avec Vlahović et Luís Díaz il y a quelques mois avant leurs départs de leur club respectif, mais en raison du fair-play financier et de la règle du 1/3 et 1/4, ils n'ont pas pu signer. @gerardromero

