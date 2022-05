¿Cómo estaba la Premier League cuando Luis Díaz llegó a Liverpool y cómo terminó?

Gran parte de la ilusión de título que tuvo Liverpool hasta la última fecha se debió a los resultados del 2022. Luis Díaz jugó 13 de esos partidos.

Cuando él llegó a los Reds (mediados de enero), Manchester City llevaba 23 partidos disputados y 57 puntos. Detrás estaba Liverpool con un partido menos y 48 unidades. La diferencia era de 9 con 16 compromisos por delante para el equipo dirigido por Jürgen Klopp. ¡Y terminó a uno (93 y 92)! El elenco de Anfield tuvo un mejor 2022 que lo llevó a ilusionarse con el título hasta el último momento.

Debutó el 10 de febrero en el que fue el partido número 23 para Liverpool en la competencia. Ese día jugó 90 minutos ante Leicester City. El último también lo tuvo durante ese tiempo en cancha, enfrentando a Wolverhampton en Anfield en busca de la coronación que no se dio.

Partidos: 13 (11 como titular).

Goles: 4 (Norwich City, Brighton & Hove Albion, Manchester United y Tottenham).

Asistencias: 3 (Manchester United, Everton y Aston Villa).

Triunfos: 11.

Empates: 2.

Thank you for your brilliant support this season, Reds. What an incredible ride this special team has taken us all on ❤

There have been so many memorable moments, together. One game to go.

See you all in Paris 🇫🇷 pic.twitter.com/IuccGSLdle

— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022