Restan pocas horas para que comience la gran final de la Champions League 21/22, la cual tendrá a un colombiano como protagonista. Luis Díaz está cerca de cumplir su sueño.

Liverpool enfrentará este sábado 28 de mayo al siempre favorito Real Madrid en el juego que se disputará en el Stade de France a partir de las 2: 00 p.m. (hora colombiana)

Este miércoles se llevaron a cabo las primeras declaraciones. En esta estuvo el colombiano Luis Díaz, quien sabe lo que se jugará el sábado ante uno de los mejores equipos del mundo.

“Como te dije hace un momento, a veces no me las creo que estoy viviendo estos grandes momentos, grandes sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas no solo aquí sino en Colombia por lo que estoy viviendo en Liverpool”, inició.

Y agregó que “quiero seguir construyendo mi futbol, mi vida y seguir creciendo como persona para que niños puedan seguir valorando estas cosas que se hacen. Sigan mis pasos y estoy muy feliz de estar acá y ojalá pudiéramos ganar esa final”.

Las palabras de Luis Díaz