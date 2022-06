Carlos Antonio Vélez y el regaño a Luis Díaz tras la invasión en cancha de Riohacha

La estrella del Liverpool estuvo en un partido amistoso en La Guajira, donde cientos de aficionados invadieron el terrero de juego. Esto dijo el periodista.

El pasado fin de semana, comenzó a circular en redes sociales un video donde se veía que Luis Díaz hizo un gol en un partido de exhibición en la reinauguración en un estadio en Riohacha, pero lamentablemente el partido se tuvo que detener, puesto que los asistentes al juego invadieron el campo para estar cerca del ídolo del fútbol colombiano.

Carlos Antonio Vélez habló en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2 sobre el tema y le mandó un serio regaño al jugador por haber hecho presencia en dicho partido. “Lo que hace él en la Costa es muy popular y bonito, pero es muy arriesgado. Yo no sé si el Liverpool vea con buenos ojos que él se ponga a jugar partidos amistosos con amigos ‘rodillones’, seniors y, de pronto, uno que otro que se toma una copita.

Es un riesgo y es un peligro. Yo no sé por qué los jugadores colombianos hacen esas cosas. Eso, en vez de darles, les quita. La popularidad y el reconocimiento lo tienen. Pero a veces la inmadurez y el folclorismo los llevan a hacer este tipo de acciones. A mí eso no me parece serio, ni cómodo, ni responsable. Él puede hacer con su vida una saya. Pero, a la distancia, consejo de ‘perro viejo’: tenga cuidado.

Ese tipo de actos no son bien vistos en los equipos de fútbol serios, que pagan fortunas por los jugadores para que compitan con la camiseta de su club. No para que estén de ‘peladero’ en ‘peladero’, por su tierra, jugándose el físico que tanto le cuidan.

Luis, yo creo que eso no está bien. Vamos a suponer que en su contrato no está, cosa que dudo. Es una cosa de sentido común. ¿Usted cómo se va a arriesgar a una lesión antes de una pretemporada? Se puede hacer daño y puede entrar en una etapa, parecida a la que entraron otros jugadores colombianos, que, si bien no los multaron o castigaron, empezaron a mirarlos de reojo desde el palco noble de los equipos“.

El video en cuestión