Liverpool FC publicó imágenes del Centro de Entrenamiento AXA con un curioso momento entre Andy Robertson y Luis Díaz. Gracioso.

El video en cuestión muestra a la plantilla del Liverpool preparándose para un partido de fútbol tenis. Y como si Luis Díaz nunca hubiera jugado, se puede ver cómo Robertson trata de ayudarlo a aprender las reglas. Ante la atenta mirada de Jürgen Klopp, el escocés bromea con él en ese momento en el que incluso le dice algunas palabras en español.

Andy Robertson, con su fuerte acento escocés, toma la palabra para hablarle a Lucho. Es él en una clara broma. En ese momento, ninguno de los que hablan español en el equipo se acercó a decirle lo que estaban practicando. Parecía innecesario. Es un juego común en los entrenamientos hace un buen tiempo.

Sin embargo, fue amable de parte de Robertson tomar al jugador de 25 años bajo su protección durante el ejercicio. La imagen que se compartió en redes sociales dura 14 segundos y muestra el gracioso momento en el que varios de los compañeros en los Reds se ríen de lo sucedido. También se puede escuchar al DT gritando un mensaje claro: “No lo olvides, diviértete”.

En solo 14 segundos, el video dice mucho sobre el Liverpool como club. Se ven jugadores ayudándose unos a otros, escuchamos a Klopp enfatizar la importancia de divertirse mientras trabajan. Luis Díaz tiene gente que está más que feliz de ayudarlo a crecer en Anfield, y en Klopp, un hombre que tiene el talento de entrenador para convertirlo en una superestrella.

Robbo trying to explain to Diaz the rules of foot tennis 😂 pic.twitter.com/XjbNYCicSp

— Watch LFC (@Watch_LFC) March 15, 2022