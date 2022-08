Advertencia de Klopp para Luis Díaz: “Es un gran jugador, fantástico, pero…”

Comenzó la temporada 22/23 y los ojos estarán puesto en Luis Diaz, colombiano que inició como titular en el empate a dos goles ante Fulham.

Fue un partido sorpresivo desde lo táctico hasta el resultado, no cualquiera hará lo que hizo este sábado el Fulham ante Liverpool, donde la presión alta, transiciones rápidas y recuperación en campo contrario fueron las claves para hacer ver mal en varios momentos del partido a los dirigidos por Jurgen Klopp.

+ El balance de Luis Díaz en el Fulham 2 – 2 Liverpool

Luis Díaz no jugo mal. Sin embargo, él mismo se puso la vara muy alta en la anterior temporada por lo que los aficionados de los ‘Reds’ le vana exigir cada vez más y aún más si hace parte del tridente que por años ha caracterizado la ofensiva goleadora del Liverpool.

Sobre el primer juego de Luis Díaz en la temporada habló el mismo técnico alemán en la rueda de prensa posterior al compromiso y allí confesó que el colombiano puede mejorar.

“Lucho es un gran jugador, un jugador fantástico, pero hoy tuvo una oportunidad enorme, una súper oportunidad. Mire, para los jugadores ofensivos en un día como este, realmente no es fácil porque defienden masivamente por cómo se preparan”, inició.

+ Palo de Luis Díaz contra el Fulham

Y agregó que “cómo son las entregas, y no jugamos lo suficientemente bien como para traerlas en los momentos correctos. Pero cuando estuvimos ahí, enseguida se ve lo bueno que es Lucho, en el uno a uno ganó, remató al travesaño o al poste, no sé exactamente, pero estuvo cerca”.

“(Lucho) es un jugador brillante, pero puede jugar mejor que hoy, como todos los sudamericanos”.

Jürgen Klopp admitted our performance in the 2-2 draw at Fulham to kick off the Premier League season fell below the standards expected.

— Liverpool FC (@LFC) August 6, 2022