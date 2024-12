David González: qué pasó con Morelos y sus disculpas

La primera final de la Liga BetPlay dejó un incidente protagonizado por David González, además del empate entre Deportes Tolima y Atlético Nacional. En los últimos minutos el DT del local se acercó a Alfredo Morelos, iniciando un altercado que generó reacciones inmediatas, tanto en la cancha como en las ruedas de prensa posteriores.

El incidente que encendió los ánimos

Todo ocurrió cuando Alfredo Morelos, quien estaba listo para ingresar al partido en los minutos finales, fue abordado por David González. El entrenador le dirigió unas palabras que provocaron la molestia del jugador y una reacción visible por parte del cuerpo técnico de Atlético Nacional.

Efraín Juárez, DT del cuadro verdolaga, expresó su disgusto en la conferencia posterior al encuentro: “Yo jamás insultaría a un jugador del equipo contrario. Hoy pasó eso en la cancha. Me duele porque son como mis hijos y eso no lo puedo permitir. No puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío. Eso me entristece más allá del partido y de las circunstancias”.

Las personas que exigían la deportación de Efraín Juárez por sus celebraciones, imagino que estarán indignadas por este gesto de David González con Morelos. ¿O será que basan sus posturas en función del apellido del protagonista? pic.twitter.com/Nk41zo6Qde — Nel Sandino (@nelsandinonews) December 19, 2024

Las disculpas de David González

“Sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope. Me vi incluido en un alegato y perdí mi temperamento y mi cabeza. Es algo que no me había pasado desde que soy entrenador. Fue un momento en que volví a ser el jugador que era y la verdad que me siento apenado. No lo debí haber hecho pero no tuve control en ese momento. Simplemente afloró, ya está. 5 o 10 segundos después de que pasó manifesté las disculpas, manifesté que me había equivocado. Sé que muchas veces eso no basta, pero es lo único que podía hacer”.

Y acá la RESPUESTA de David González sobre lo ocurrido con Alfredo Morelos. No niega nada y reconoce su error. ¿Está bien lo que hizo el DT del ‘Pijao’? https://t.co/n59lMk4XM1 pic.twitter.com/o2Bf8Oekx1 — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) December 19, 2024

Consciente del impacto de sus acciones, David González no tardó en ofrecer disculpas públicas por lo sucedido. Durante su intervención, el técnico de Tolima reconoció que perdió la calma en un momento de alta tensión. También destacó que, aunque se disculpó casi de inmediato, entiende que a veces eso no basta.

Una final con lecciones más allá del fútbol

Este incidente es un recordatorio de la presión que viven los protagonistas del fútbol en escenarios tan importantes como una final. Tanto González como Juárez, desde sus respectivas posturas, han ofrecido reflexiones que trascienden el juego: el respeto y la educación deben prevalecer incluso en los momentos más tensos.

El desenlace del título está aún por definirse en el Atanasio Girardot, pero la primera final ya dejó un mensaje claro: el fútbol es mucho más que goles, y los valores que se transmiten en la cancha son tan importantes como el resultado.