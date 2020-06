Otra de las frases contundentes del Tino Asprilla sobre la situación de James Rodríguez en Real Madrid con Zinedine Zidane como DT. El ahora panelista de Blog Deportivo en Blu Radio insiste en que entre ellos sucedió algo.

“Zinedine Zidane no va a colocar nunca a James Rodríguez. Así pueda hacer 11 cambios, no lo va a colocar. Ellos tienen un problema ya del fútbol y por eso James está pagando algo que le hizo a su entrenador”, dijo el Tino Asprilla en el programa radial ya mencionado.

Lo dijo un par de días antes del duelo entre Real Sociedad y Real Madrid programado para este domingo. James Rodríguez está convocado al mismo. ¿Jugará? Por ahora no lo hizo en los dos duelos que se disputaron en LaLiga tras la reanudación de la misma. Por eso las declaraciones.

Más de lo que dijo el Tino Asprilla sobre James Rodríguez y Zinedine Zidane

“Como el campeonato apenas empezó, creo que hay que dejar que los jugadores agarren ritmo. Acuérdense que vienen de 3 meses y lo que se trata es consolidar el equipo titular y dejarlo que agarre el ritmo. Haga de cuenta que arrancaron una pretemporada, entonces hay que dejarlos que jueguen y bueno, si se lesiona alguien, tendrá su forma de hacer cambios”, dijo sobre la decisión que está teniendo Zinedine Zidane de mantener un elenco base.

¿Y cómo agarran ritmo los suplentes?, le preguntaron. Así respondió el Tino Asprilla: “Los titulares son los titulares. En el campeonato faltan ocho fechas, entonces Zinedine Zidane no puede pensar en los de afuera. Si un jugador de fútbol no está para jugar domingo, miércoles, domingo, 9 partidos, entonces que se dedique a otra cosa. Ya si se lesionan, pues… Pero después de cuatro meses usted cree que yo voy a parar, que voy a decir: profe, nada más domingo y miércoles y ponga a otro… No, eso no existe”, expresó. Esa situación, sumada a algo personal que él cree que pasó, es lo que tiene a James Rodríguez sin minutos de juego en Real Madrid, según Faustino.

