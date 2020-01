¿Tenemos con qué en el Preolímpico? Arturo Reyes responde

En medio de las dudas que tienen los aficionados sobre lo que pueda ser el desempeño de la Selección Colombia Sub 23, habló el técnico Arturo Reyes.

La Tricolor ya se encuentra en la ciudad de Pereira, sede del primer compromiso por el Preolímpico el próximo sábado 18 de enero contra la Selección de Argentina. Rival complejo, del cual el entrenador tiene buenas referencias.

“Son jugadores dinámicos, intensos y combativos, está en la piel de ellos, de los argentinos. Ya sabemos lo que es enfrentarlos. Jugamos con ellos en Buenos Aires y fue un partido parejo hasta las expulsiones y el penal. Esperamos con la ayuda de la gente obtener los primeros 3 puntos que nos acerquen a la clasificación”, afirmó Reyes.

Uno de los aspectos que más inquieta a los aficionados es el plantel. La base con la que se cuenta en esta oportunidad. Es un seleccionado sin varios jugadores del exterior, quienes no fueron prestados por sus clubes. No están en la obligación.

Baja sensible en la Selección Colombia Sub 23 Futbolete.com

Por eso el técnico reyes recurrió a una base que conoce bien y tiene mucha esperanza en que este equipo conseguirá el objetivo de conseguir un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. También explicó que en los compromisos amistosos, incluyendo el último que perdió 1 – 0 frente a Bolivia, se hicieron varias pruebas, tratando de encontrar el mejor funcionamiento del seleccionado patrio.

“Tomamos la decisión de traer una base Sub 20 por el poco tiempo de trabajo y nos ha ayudado mucho porque en cada convocatoria en fecha FIFA solo se podía entrenar dos veces. No tengo ninguna duda de que nos va a ir bien y vamos a hacer una gran presentación, no solo en el primer juego sino en todo el Preolímpico”.