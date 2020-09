Chile enfrentará a la Selección Colombia con dos bajas importantes

Desde Chile confirmaron dos bajas en la nómina para los compromisos por Eliminatorias ante la Selección Colombia y Uruguay. Fue el mismo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Pablo Milad, quien entregó la noticia.

Se trata de Claudio Bravo, el arquero con presente en Real Betis, quien sufrió una distensión en su rodilla; y Erick Pulgar, volante de contención de la Fiorentina, que tiene COVID-19.

En España, Manuel Pellegrini, el DT del primero de ellos, anunció que la lesión de Claudio Bravo es complicada y que no podría tapar con La Roja. “Lamentablemente tuvo una distensión en la rodilla antes del partido contra el Real Madrid que no se le dio importancia, pero que al día siguiente amaneció hinchada”, comentó el entrenador en conferencia de prensa. Y agregó: “El jugador no estaba 100% seguro de poder actuar, el médico lo evaluó y tampoco estimó que era necesario arriesgarlo”, complementó.

Finalmente dijo: “Yo creo que a Claudio, no lo puedo decir hoy día, pero le va a costar llegar al sábado. No creo que esté para las Eliminatorias con Chile, pero es un dictamen que hay que evaluarlo cada 24 horas de acuerdo a cómo vaya evolucionando de su lesión”, indicó.

Selección de Chile y el caso de Erick Pulgar

Por su parte, el dirigente del ente chileno explicó que el volante de la ACF Florentina estaría descartado por padecer coronavirus, “porque no se ha recuperado y ha presentado complicaciones”.

Sin embargo, Milad contó una buena nueva afirmando que Mauricio Isla, otro de los que se había contagiado de la enfermedad, ya está en la última etapa de recuperación, termina cuarentena el próximo sábado y contarán con él en la convocatoria.

La Selección Colombia visitará a la Selección de Chile, el 13 de octubre. Y debutará en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, el 9 del mismo mes, recibiendo a Venezuela en Barranquilla.