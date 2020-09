Sebastián Villa explica su situación en Boca Juniors

Sebastián Villa es parte de Boca Juniors, pero no juega. No lo convocan. Está “apartado”. Entrena con el equipo y la orden con él parece clara.

Ausente de los partidos hasta que cambie el curso de las cosas en su situación judicial parece ser la indicación que tienen los responsables del plantel profesional acerca del atacante colombiano, quien vive un 2020 complejo desde lo personal y deportivo.

La última vez que se le vio al extremo colombiano en un compromiso oficial del cuadro Xeneize fue el pasado 14 de marzo, por Superliga, previo a la pandemia. Luego vino todo el proceso en su contra, tras unas denuncias que hizo su exnovia, Daniela Cortés, acusándolo de maltrato. Desde entonces el jugador mira todo lo que pasa con la pelota a distancia.

Inicialmente se dice que Villa no juega hasta tanto no exista un pronunciamiento de las autoridades sobre la demanda que pesa en su contra. En esta batalla legal él también ha tomado sus medidas, como denunciar a Daniela Cortés por extorsión y robo. Mientras tanto, la justicia en Argentina no ha avanzado como lo espera la mujer, quien se encuentra en Colombia.

Lo último que se supo de este vericueto legal en el cual se encuentran enfrascados los dos fue la negación por parte de un juez de garantías a una serie de sumas económicas pedidas por Cortes, quien entre otras cosas pedía cuota de manutención y embargo a la cuenta en la cual le consignan el sueldo a Sebastián. Nada de eso se le concedió a Daniela Cortés.

¿Por qué no juega Sebastián Villa?

Boca Juniors ya tuvo acción en Copa Libertadores, tras la larga cuarentena. Jugó de visitante en Paraguay, donde le ganó 0 – 2 a Libertad, y luego en Colombia venció 0 – 1 al Independiente Medellín. Consciente de la compleja situación judicial en su contra, Villa pudo cambiar de club, cuando surgió una propuesta del Atlético Mineiro, la cual fue rechazada.

“Nadie me aviso de ninguna sanción ni nada. Yo me preparo para hacer las cosas bien y estar a disposición del cuerpo técnico. Quiero estar y vivo contento con el apoyo de la gente de Boca”, explicó Villa en una entrevista que le hicieron para Radio La Red, de Argentina.

Además, el jugador contó que le pidió al cuerpo técnico ser considerado en el equipo, por lo que aguarda esa posibilidad de sumar nuevamente minutos. Tal situación, por lo pronto, no se dará, puesto que Sebastián Villa quedó al margen de la convocatoria para el juego de local contra Libertad, válido en la fecha 5 del Grupo H por Copa Libertadores.

Sebastián Villa, afuera de Boca por tiempo indeterminado