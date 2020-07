En el día en que James Rodríguez cumple 29 años, Zinedine Zidane atendió una rueda de prensa en la que, claro, se le hizo la pregunta habitual por la situación del colombiano en Real Madrid.

Para ese momento no se sabía si James Rodríguez haría parte o no del equipo que utilizará Zidane en la visita de Real Madrid a Granada CF para la disputa de la antepenúltima jornada de LaLiga. Poco después se confirmaría que no. El colombiano vuelve a estar ausente de la convocatoria.

Así que al entrenador francés se le preguntó por las posibilidades que tendría de volver a estar disponible luego de las ausencias en los compromisos ante Athletic Club y Deportivo Alavés. Fue entonces cuando respondió y recordó la fecha especial que celebra el futbolista

Saludo de cumpleaños de Zidane a James Rodríguez

“Creo que él es un jugador importante, siempre lo ha demostrado. Es un futbolista nuestro de todas formas. Entonces, vosotros podéis pensar, opinar y decir lo que queráis. Hoy cumple 29 años entonces, lo primero es felicitarle. Él es un jugador de la plantilla”, dijo Zinedine Zidane.

Ese fue el detalle que tuvo el DT de Real Madrid con un James Rodríguez al que dirige hace ya varias temporadas. En la actual lo mantiene con pocas posibilidades de juego, al punto que ya no está siendo convocado. De todas maneras tuvo presente su fecha de cumpleaños y se refirió a ella públicamente.

Más de Zinedine Zidane en rueda de prensa sobre James Rodríguez

“Es verdad. Hay futbolistas que juegan más y otros que juegan menos, pero yo no voy a despreciar a ningún jugador; todos son importantes, todos aportan o van a aportar al equipo. No sé si James va a viajar a Granada; tú lo vas a ver después. Pero yo cuento con todos los jugadores que tengo. Luego, hay cosas que pasan y ya está, pero, de resto, yo voy a contar siempre con los jugadores”.

Después de decirlo, se confirmó que el colombiano no estará en Granada. Es el tercer compromiso que se pierde de manera consecutiva. Después de este quedan 2 compromisos más en LaLiga y al menos 1 en la Champions League. ¿Ese “cuento con todos los que tengo” de Zidane alcanzará para que el colombiano juegue en alguno de ellos?

