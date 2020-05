Revelan la razón por la que Florentino Pérez no fichó a Falcao para Real Madrid en 2013





Hace 19 horas Por Guillermo Puerto Por

Tomás Roncero, redactor jefe de la sección de Real Madrid del Diario AS, participó en “Confinados” con AS Colombia y comentó las razones por las que Falcao no llegó al cuadro madridista cuando estuvo muy cerca de darse ese fichaje.

Según su relato, todo tuvo que ver con la presencia de Karim Benzema y la protección que quiso darle Florentino Pérez. Buscó no darle una fuerte competencia al francés, menos con un Radamel Falcao García que acabó su segunda temporada en Atlético de Madrid marcando 34 goles en 41 partidos.

“Fue un error de Real Madrid no ficharle en ese momento. Le tuvo. Fue una época en la que Florentino estaba obsesionado con proteger a Benzema. Ya había tenido la disputa con Higuaín y ha pensado en no repetir lo mismo con Falcao”, contó Tomás Roncero sobre esa posibilidad que se dejó pasar en el mercado de fichajes.

En aquel momento El Tigre terminó siendo fichado por AS Mónaco. La opción de Real Madrid no fue tomada. Sí existió: “Estuvo cerca, pero a Florentino al final Benzema se le metió en la cabeza y no se animó a dar el paso”, agregó el periodista que solo tiene elogios para Radamel Falcao García.

“Es un goleador nato. Benzema es muy bueno a nivel de calidad, de asociarse, de combinar, pero no es un súper goleador. Los números lo demuestran. No es un killer y Falcao lo es. Radamel en el Madrid hubiera encontrado su caldo de cultivo”, dijo lamentándose por ese fichaje fallido, pues él es confeso hincha de Real Madrid y admirador del Tigre.