Recuerda su paso por Selección Colombia: “Fui acribillado por el país”

Hace 6 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El arquero colombiano Iván Arboleda recuerda aquella experiencia cuando debutó en Selección Colombia y las fuertes críticas.

Iván Arboleda tuvo su debut con la Selección Colombia un 26 de marzo de 2019, amistoso contra la Selección de Corea del sur. Su único partido, del cual quedó un error cometido en el segundo tanto del representativo asiático.

Esa falla, para él, fue como una condena. Reconoce que la pasó muy mal y de paso contó más detalles, como las llamadas de personas muy importantes para él. “Ningún jugador sale a la cancha con la intención de querer equivocarse. Un partido malo lo puede tener cualquiera”, afirmó Arboleda.

También dijo que después de ese partido recibió varias llamadas “de referentes como Faryd Mondragón, José María Pazo, Óscar Córdoba. El mismo David Ospina me animó a seguir adelante. El ‘profe’ Falcioni, que por esos días estaba por fuera del club, se comunicó conmigo para darme una voz de aliento. Me sentí como un villano, me criticaron muy fuerte”, confesó.

Sin embargo, fue gracias a esas llamadas y voces de aliento que Iván Arboleda salió adelante y seguir en pie de lucha. También le dejó como lección de vida saber sopesar el tenor de las críticas. “Fui muy ‘acribillado’ por todo un país, hoy siento más respaldo en Argentina que desde mi país y estoy muy agradecido”.

En estos momentos el nivel de Arboleda es de lo más sobresaliente con Banfield. Viene de ser figura contra River Plate en el estadio Monumental y fue gracias a esa actuación, que el técnico Julio Falcioni se atrevió a decir que Iván Arboleda es candidato para estar en la Selección Colombia, ser titular. Anda en gran momento deportivo.

“La esperanza siempre estará. Me toca demostrar por qué fue llamado anteriormente, es algo que no depende de mí. Pero el sueño sigue aún más vigente ahora”, dijo Arboleda acerca de esa opción de volver a ser considerado para la Selección Colombia.