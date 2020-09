Hay sorpresa entre los aficionados de Real Madrid por lo que ya se revela en la página de LaLiga. Según la inscripción del equipo, el dorsal 16 que usaba James Rodríguez ahora lo tiene Borja Mayoral.

¿Quién? Es un atacante canterano madridista que pasó las recientes 2 temporadas jugando cedido en Levante UD. Regresó y aunque no está claro que se quede en el equipo, el DT Zinedine Zidane ya le asignó el dorsal que usaba James Rodríguez y como tal quedó inscrito en LaLiga.

Versiones de prensa en España aseguran que aun así, Borja Mayoral todavía puede salir del equipo. Es uno de los futbolistas que no tiene futuro claro junto a Mariano Díaz y Gareth Bale. Todavía no se firmó nada. Estuvo cerca de irse al Valencia pero no trascendió esa opción. De momento está en Real Madrid y ya con número asignado.

Más sobre Borja Mayoral y Real Madrid

Fue en la campaña 2014-15 en la que el canterano llegó al primer equipo madridista. Con Carlo Ancelotti como DT llegó a ser convocado a un partido de LaLiga teniendo 17 años. Esa campaña la alternó jugando en Real Madrid Castilla y finalmente su debut en Primera División se dio en 2015-16 con Zinedine Zidane como entrenador.

Del cuadro madridista salió cedido a VfL Wolfsburg en 2016-17. Regresó. Estuvo una temporada en el club y luego volvió a irse, esta vez para jugar en Levante UD del que ahora regresa. Viene de una campaña de 8 goles en 34 compromisos de LaLiga. En total suma 41 goles como profesional.

Borja Mayoral ya luce el 16 que tenía James Rodríguez

La última etapa del futbolista de la Selección Colombia en Real Madrid lo tuvo con ese extraño dorsal. Cambió el 10 que lució en su primer par de temporadas por ese 16 que era uno de los únicos que estaba libre al momento de su regreso de la cesión en Bayern Múnich. Con él solo jugó 8 partidos de LaLiga, 3 de Copa del Rey, 1 de la Supercopa y 2 de Champions League.

Al salir del plantel para irse a jugar a Everton, el 16 quedó libre y de momento será para Borja Mayoral. Así aparece registrado en LaLiga. ¿Se quedará? Durante el mercado de fichajes se le ha relacionado con equipos como Lazio, Fiorentina, Levante, Sevilla y Valencia.