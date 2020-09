¿Qué pasó con Falcao en el Galatasaray y Fenerbahce?

Falcao García jugó 70 minutos en el empate 0 – 0 entre Galatasaray y Fenerbahce. No fue el mejor compromiso para el Tigre.

Este tipo de partidos son de pocos errores, muchas fricciones y reservados espacios, por no decir nulos, para los jugadores creativos. El fútbol espectáculo no tiene cabida. Los Galatasaray vs Fenerbahce son intensidad 100%.

Ese ritmo de juego le alcanzó a Falcao para un poco más de 65 minutos. El Tigre luchó como nunca y por momentos indicaba que estaba presto para marcar, pero la estructura de juego diseñada por el rival del Galatasaray se impuso en el campo de juego.

Fenerbahce jugó a no perder, a ganar de fuerza y coraje. Le bastó de sobra para salir airoso y en algunos pasajes hizo de las suyas en campo del rival, como para haber ofendido aún más al plantel dirigido por Fatih Terim.

Por momentos el juego ofreció algunos chispazos de talentos, fugaces. Lo que sí se evidenciaron en demasía fueron las fricciones. Mucha pierna fuerte, en algunos casos malintencionada, conspiró contra un mejor espectáculo.

En cuanto a Falcao García, quien arrancó como titular, su oportunidad de anotar en este juego se diluyó en el minuto 70, cuando se fue sustituido por Mbaye Diagne. Una modificación que en buena medida se explica porque seguramente Radamel será titular entre semana, por Europa League. El Galatasaray tiene ronda eliminatoria nada menos que contra el Rangers (Alfredo Morelos).

El 0 – 0 en el Turk Telekom dejó al Galatasaray en la tercera casilla de la clasificación general con un total de 7 puntos, en la misma línea de Alanyaspor y Fatih Karagumruk, clubes con los cuales comparte en la primera casilla de la clasificación general.