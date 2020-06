Para los tiros libres en AS Mónaco, ¿James Rodríguez o Radamel Falcao García?





Hace 4 mins Por Guillermo Puerto Por

Tanto James Rodríguez como Radamel Falcao García marcaron sendos golazos de tiro libre con la camiseta de AS Mónaco. Por eso ahora, en un juego de redes sociales que le hizo la Ligue 1 al equipo, no supieron a quién elegir.

La consulta de la Ligue 1 a través de su cuenta en español fue: “Tiro libre para el AS Mónaco… minuto 90, marcador empatado. ¿A quién eligen: James Rodríguez o Radamel Falcao García?” La opción para elegirlos está entre el Like y el RT.

Ver ▶ ¿Es una pista? El equipo en el que Zidane puso a James Rodríguez en entrenamiento de Real Madrid

En las votaciones gana el Me Gusta de James Rodríguez. La respuesta de la cuenta del equipo no fue tan clara: “¡Uffff! Hasta a nosotros nos cuesta decidir”, publicaron. Y compartieron videos de goles de los dos colombianos para que sean los hinchas los que se encarguen de elegir.

James Rodríguez y Radamel Falcao García dejaron gratos recuerdos en la afición de AS Mónaco. El primero de ellos estuvo una sola temporada (2013-14) en la que anotó 9 veces pese a no ser delantero. De ahí fue convocado a jugar el Mundial en Brasil en el que ganó el Botín de Oro. Luego fue vendido a Real Madrid en una transferencia de las más importantes en la historia de AS Mónaco.

Ver ▶ Los “hinchas” que encontrará Falcao en el regreso de Galatasaray a su estadio en la liga turca

Falcao estuvo más tiempo. Jugó 4 temporadas en el club. Marcó 83 goles y fue el capitán del equipo que ganó la Ligue 1 en 2016-17. Dejó una huella imborrable pues, además, salió vendido a Galatasaray en otra cifra importante. Los dos colombianos son muy queridos por los aficionados del club monegasco.

AS Mónaco sobre los tiros libres de Falcao y James Rodríguez