Llegó el ansiado día para Radamel Falcao García y su familia. Nació Jedediah Falcao, su primer hijo varón y el cuarto de su matrimonio con Lorelei Tarón. La historia del nombre fue contada por el Tigre en su mensaje del día del nacimiento.

“Agradecemos a Dios por la llegada de Jedediah Falcao. Nuestro bebé ha nacido en Estambul a las 10:58 de la mañana. Lore las niñas y yo estamos muy felices por su nacimiento. Jedediah es un nombre que significa amado por el Señor”, compartió el futbolista.

Su esposa había dicho algo similar en entrevista con Daniel Habif: “Fue muy loco. Cuando yo me hice el test de embarazo decía que no podía ser porque me operé en diciembre. No lo podía creer. Dios me habló muy específico del nombre, que significa amado del señor, lo nombra una vez en la biblia. Jedediah es el nombre”.

Leer también: Falcao García va por un récord histórico en la Europa League

Más de Falcao García por el nacimiento de su hijo

“La vida se abre paso en medio de todas las dificultades que podemos pasar y siempre en todo podemos ver la mano de Dios actuando. Agradezco al doctor Serkan Oral por los cuidados médicos”, agregó el goleador histórico de la Selección Colombia este 18 de septiembre, día muy especial para él y su familia.

Jedediah Falcao es el cuarto hijo del deportista. Es el hermano de Dominique, Desirée y Anette, las 3 mujeres que ya tiene junto a Lorelei Tarón, en una relación de varios años y que surgió en el momento en el que el Tigre jugaba con River Plate en Argentina.

Leer también: ¡Fake News con Falcao García en Brasil!

Lorelei Tarón con Daniel Habif sobre Jedediah Falcao

“Estábamos pasando un momento muy difícil y de repente Dios me habló muy fuerte, me dijo que íbamos a tener un varón. Eso fue en noviembre. A mí me operaron en diciembre por una complicación de las mujeres y había muy poca posibilidad de que quede embarazada rápido. En enero me quedé embarazada… Fue todo un milagro, Dios me habló y me dijo que me iba a dar un varón pero pensé que era en unos años. Pero fue un mes y quedé embarazada, cosa que era muy difícil”, dijo Lorelei.