Anécdota de la que se sigue hablando. Sebastián Méndez, hoy en día asistente técnico de Diego Maradona en Gimnasia LP, habló en Fox Sports de aquel par de cruces que tuvo con Radamel Falcao García en su tiempo compartido en el fútbol argentino.

Año 2008. Sebastián Méndez era zaguero en San Lorenzo con Ramón Díaz como DT y el Tigre atacante en River Plate con el Cholo Simeone. En un partido que definía la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, se dio el cruce que el argentino no olvida y que fue el origen del lío entre ellos.

Falcao García le dio un tremendo golpe a Sebastián Méndez que lo sacó del partido. Ese día él solo jugó 45 minutos. Se fue fractura y a partir de ahí inició su conflicto con el colombiano al que 4 meses después golpearía violentamente en la espalda.

El recuerdo de Sebastián Méndez del golpe que le dio Falcao

“Me calenté con Falcao García porque él me rompió la rodilla. Tuve una fractura de platillo tibial. Él me va a la pierna de apoyo y me rompió todo. Me quedé afuera de la última Libertadores que yo podía jugar bien. Sabía que me quedaba muy poco tiempo en el fútbol”, empezó recordando Méndez en charla en Fox Sports.

Y agregó: “Me dio bronca que no se hable de lo mío y siempre se hable de la patada. Lo mío fue una estupidez de calentón. Viene una pelota que vos sabés que calculás mal y vas a la plancha. Habían pasado 4 meses del momento en que me lesionó y se me fue la cabeza”, se explicó.

¿Falcao García se disculpó por eso?

Se lo preguntaron y así respondió. “Me dejó 2 mensajes. Hoy me tomaría un café con él. Ya está. Ya pasaron 13 años. No creo que tenga sentido seguir peleándome. Él me podría contar cómo le fue en Europa. Hizo un millón de goles. A esta edad yo podría sacar cosas más positivas de una charla con él. Hace 10 años todavía lo quería pelear”, agregó.

Y sí, efectivamente eso pasó muy poco tiempo después. En septiembre de 2008, en un partido de la liga argentina, se volvieron a encontrar en la cancha y fue el día en que Sebastián Méndez le dio una tremenda patada en la espalda a Falcao García.