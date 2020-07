La lesión de Luis Díaz a horas de otra final con el Porto

Termina la temporada en Portugal con la final de la Copa de Portugal. El Porto enfrenta a Benfica y a poco del partido no se sabe si podrá contar con Luis Díaz o no. Matheus Uribe también está lesionado. Ya son campeones de liga y perdieron la final de la Copa de la Liga.

El día en que terminó la liga en Portugal, Porto no solamente perdió con Sporting Braga sino que sufrió las lesiones de su par de futbolistas colombianos. El equipo ya era campeón y por delante le queda jugar la final de la Copa ante su clásico rival.

Según el informe médico emitido por el Porto horas después de la caída ante Sporting Braga (2-1), Matheus Uribe sufrió una contusión con un esguince en la rodilla izquierda. En el caso de Luis Díaz, se trata de una mialgia extrema contraída en la parte posterior del muslo izquierdo.

¿Pueden estar en la final del Porto ante el Benfica?

“Aún no he hablado con el departamento médico. Hoy han trabajado de forma diferente. Cada hora es importante, esperemos hasta que esté cerca el juego para ver si están disponibles o no. El escenario no es bueno, pero tampoco es deprimente”, dijo Sérgio Conceição, el DT del Porto, en la última conferencia de prensa previa al juego.

Y agregó: “Si no se recuperan habrá otros listos para jugar que también quieran ganar. Serán jugadores con características diferentes, pero estoy aquí y me pagan para encontrar soluciones”. A poco del compromiso que concluye la temporada, lo que se sabe es que tanto Luis Díaz como Matheus Uribe pasaron toda la semana entrenando diferenciadamente.

Para el Porto viene la final de la Copa de Portugal

Es el segundo certamen más importante de la temporada en Portugal. El Porto ya perdió la Copa de la Liga. Llegó a la final y en ella cayó ante Sporting Braga el pasado 25 de enero. En aquel partido Luis Díaz fue titular y Matheus Uribe jugó 15 minutos.

Ahora queda la Copa de Portugal. El Porto ya dejó en el camino a Coimbrões, Vitória de Setúbal, Santa Clara, Varzim y Académico de Viseu. Luis Díaz aportó un par de goles en esas llaves. Ahora les queda la final que será nada menos que el clásico ante el Benfica el próximo sábado en el Venue Estádio EFAPEL (Coimbra).

El Porto no gana la Copa de Portugal desde 2011

Ese será el gran reto para Luis Díaz, Matheus Uribe y compañía. La última vez que la escuadra se coronó en la competencia tenía en el equipo a James Rodríguez y Fredy Guarín, con André Villas-Boas como DT. En la final golearon a Vitória de Guimarães (2-6) con tripleta de James.

Después de esa vez el Porto jugó otras 2 finales de la Copa y las perdió ante Sporting Braga y Sporting Clube. Ahora va por revancha ante el Benfica, el equipo que más veces la ganó (26). El equipo que cuenta con los colombianos va por su título número 17 en la historia del certamen.