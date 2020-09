James Rodríguez y el datazo en las tripletas de Calvert-Lewin

El goleador de Everton logró tripletas en 2 de los partidos que jugó junto a James Rodríguez. Así se convirtió en el primer futbolista que lo hace con Carlo Ancelotti como DT desde 2014. El último, jugando al lado del colombiano en partidos de local, había sido Cristiano Ronaldo.

James Rodríguez jugó esos 4 partidos. Carlo Ancelotti lo tiene en cancha para que aporte en muchas cosas, una de ellas, asistiendo a sus delanteros. ¡Y ellos son los más felices! Pasó con Cristiano Ronaldo en aquel 2014 que ahora se recuerda. Jugando para Real Madrid, CR7 logró un par de tripletas consecutivas.

De hecho lo hizo dos veces. Fueron 61 goles lo que marcó el portugués en esa temporada. Y las tripletas a las que se refiere el dato, jugando junto a James Rodríguez en partidos de local, fueron ante Athletic Bilbao y Elche. En los dos casos el colombiano jugó los 90 minutos.

6 años después de lo que vivieron al lado de Cristiano Ronaldo, la dupla del DT italiano y el futbolista de la Selección Colombia ha encontrado otro delantero que festeje tripletas consecutivas con el equipo siendo local.

Dominic Calvert-Lewin le anotó 3 goles a West Bromwich Albion jugando en Goodison Park el pasado 19 de septiembre. James Rodríguez logró una de las asistencias. Y ahora en el regreso a dicho escenario para jugar la EFL Cup, repitió. ¡Tripleta a West Ham United! En esta el colombiano no hizo pases de gol.

James Rodríguez, en el partido en el que se completó el dato que relaciona a Dominic Calvert-Lewin con Cristiano Ronaldo y Carlo Ancelotti, logró una asistencia para gol de Richarlison. Ya completa 4 juegos con la camiseta de Everton en los que hizo 1 gol y 2 pases para anotaciones.

