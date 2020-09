Intenso debate en El Chiringuito por el momento de James Rodríguez en Everton

James Rodríguez tuvo 3 muy buenas presentaciones en la Premier League con Everton y en la prensa deportiva española se habla de eso. Su salida de Real Madrid es inentendible para muchos.

En El Chiringuito TV (Mega TDT) volvió a ser tema. James Rodríguez tuvo un gran partido en el tercer triunfo consecutivo de Everton en la Premier League y a él le dedicaron un par de minutos. Su director, Josep Pedrerol, tras dicho encuentro escribió en su cuenta en Twitter: “Lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a RETRATAR a Zidane”, junto a etiquetas como #James #Crack.

A partir de ahí se abrió el debate en el programa. James Rodríguez salió de Real Madrid luego de 6 años y todavía resulta inexplicable para muchos. Se fue sin tener mayores oportunidades de juego en la temporada 2019-20 bajo el mando de Zinedine Zidane.

Todo lo que se dijo sobre James Rodríguez en El Chiringuito TV

-Josep Pedrerol: “James Rodríguez no valía para Real Madrid, es el mejor todos los días. Mérito tiene. ¿Cómo va el Everton? Tiene mérito. No seamos ventajistas tampoco. No digo que le esté pintando la cara a Zidane, pero lleva 3 partidos siendo el mejor, 3”.

-Alfredo Duro: “El Everton para él es perfecto porque alrededor no tiene jugadores que le presionen. Con todo respeto, al lado tiene jugadores como Lucas Digne, André Gomes, al mítico Yerry Mina, a gente que fracasó en el Barcelona. Él tiene ahí un ecosistema de jugadores alrededor, que le dejan jugar con una libertad que a él le va a venir bien. Pero su cabeza en otras condiciones es diferente y la cabeza le manda a las piernas cosas diferentes. Eso es así. Casos como el de James Rodríguez hay millones en la historia del fútbol”.

-Edu Aguirre: “James en el Real Madrid era el peor de la plantilla para Zidane. No digo que sea la estrella, ¿pero de verdad para decir que era el peor?”.

– Jorge D’Alessandro: “El James de hoy, ayer lo pones en Real Madrid en el sitio de Odegaard, ¿qué hubiera pasado? Ese era el sitio de él. ¿Hay duda? Juega Odegaard. Habrá que darle un mapa. Que se entere cómo juega Real Madrid. El entrenador ha roto el equipo. Ha hecho 2 alineaciones para que juegue él por decreto”.