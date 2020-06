James Rodríguez, convocado en Real Madrid para recibir a Mallorca

James Rodríguez fue titular en el triunfo 2-1 del Real Madrid frente a la Real Sociedad en LaLiga 2019-20 y actuó hasta el minuto 78 cuando lo reemplazó Marco Asensio. Ahora, el mediocampista integra el listado de convocados para medirse al RCD Mallorca en la fecha 31.

Los Merengues recibirán al conjunto en el que milita Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández este miércoles, a las 3:00 p.m., en el estadio Alfredo di Stéfano. Los dirigidos por Zinedine Zidane apuntarán a mantener el primer lugar de la tabla de posiciones y seguir camino al título.

En su regreso al once inicialista del equipo Blanco, los comentarios de los medios de comunicación de España no favorecieron al volante de la Selección Colombia. Sin embargo, el Diario AS reconoció que no se desempeñó en su puesto habitual.

“Lento y desaparecido. La posición en la que le colocó Zidane (extremo derecho) tampoco le ayudó, porque es un futbolista de toque y no de desborde. Solo brilló en las jugadas en las que centró su posición”, opinó el periodista Sergio Santos.

