James Rodríguez: canal de TV en Colombia de Everton vs. Brighton & Hove Albion

Everton FC recibirá al Brighton & Hove Albion en la fecha 4 de la Premier League 2020-21. Con Yerry Mina y James Rodríguez, los Toffees buscarán el triunfo en Goodison Park para continuar con puntaje perfecto y entre los líderes del torneo.

El partido del sábado a las 9:00 a.m. (horario de Colombia) contará con transmisión por ESPN 3 y los usuarios también podrán seguirlo en la plataforma ESPN Play. Los jugadores cafeteros serían inicialistas en el conjunto que orienta Carlo Ancelotti.

En la previa del compromiso, el director técnico italiano confirmó que los Blues tendrán cuatro bajas por molestias físicas: Jonjoe Kenny, Allan Marques, André Gomes y Moise Kean.

En la Copa de la Liga de Inglaterra 2020-21, el equipo de Liverpool cosechó tres victorias y en los cuartos de final, que se disputarán en diciembre, se enfrentará al Manchester United.

Día: sábado 3 de octubre.

Hora: 9:00 a.m.

Televisión: ESPN 3.

Estadio: Goodison Park.

DirecTV: 626 y 1626.

Tigo: 30 y 247.

Claro: 512 y 1512.

It hasn’t taken @jamesdrodriguez long to settle in! 🤩🇨🇴

He’s already up for his first @EASPORTSFIFA #PL Player of the Month award!

VOTE: https://t.co/ev4reudWHy pic.twitter.com/8NRubyzMGW

— Everton (@Everton) October 2, 2020