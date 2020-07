¡Otra vez perdió Galatasaray! Ahora fue ante Alanyaspor (4-1), sin Falcao García que por tercera jornada consecutiva se quedó afuera por lesión. El resultado lo deja, por ahora, sin posibilidades de clasificación a Champions League y sin eso, probablemente el Tigre termine yéndose.

Es lo que se especula en la prensa turca. En el mismo día del partido ante Alanyaspor, se hizo público el que sería el informe presentado por el DT Fatih Terim a la directiva de Galatasaray, refiriéndose a los casos de todos los futbolistas de la plantilla por el bajo rendimiento de la escuadra que venía de ser bicampeona de liga y ahora tiene difícil hasta la clasificación a Champions League.

Dicho informe, en el apartado de Radamel Falcao García, diría que su rendimiento es bueno pero no su estado físico. ¡Es que el de Alanyaspor fue el décimo octavo partido que se perdió por lesión en la temporada! Y siendo así, el DT considera que no es un futbolista con el que pueda contar. Eso, sumado a su alto precio, hacen que sea un transferible sobre todo si es que no clasifican a Champions League (dejarían de recibir 40 millones de euros).

Las temporadas de Falcao García y Galatasaray

El equipo que dirige Fatih Terim jugó el que fue su partido número 43 en la temporada y el colombiano disputó 22. Parece poco. ¡Estuvo afuera casi la mitad de la campaña! Había llegado como ficha clave pero las lesiones en el tendón de Aquiles, la pantorrilla y algunos músculos, lo han tenido inactivo la mayor parte del tiempo.

Sin él, Galatasaray perdió mucho. Cayó en la fase de grupos de la Champions League, en cuartos de final de la Copa y está cuarto en la liga a 3 jornadas para el final. Su pelea al final de la campaña era por llegar a la Liga de Campeones. Matemáticamente ya no tiene opciones. Luego del 2-1 con Alanyaspor de este miércoles, quedó a 10 puntos de ese puesto y quedan 9 en disputa.

Le queda una leve opción. Además de sumar los puntos necesarios, hay una decisión que está pendiente con Trabzonspor. Dicho equipo es el que estaría clasificado, pero tiene una sanción que le impide competir en Champions League. Eso sí, irá al CAS con el objetivo de revertir la situación. Si es que no es aceptado, a Galatasaray le queda una leve opción. Hoy está a 2 puntos de ello. Si no se clasifica a ese certamen, la decisión estaría tomada: Falcao García no sigue en el equipo.