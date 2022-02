Falcao García protagoniza un larga sequía de goles con la Selección Colombia y el Rayo Vallecano. Sin embargo, sigue siendo el goleador histórico de la ‘Tricolor’.

Con 36 años y un pie más afuera que adentro del próximo Mundial de fútbol, le preguntaron al delantero de la ‘Tricolor’ por su futuro con la delegación nacional y si los próximos juegos ante Bolivia y Perú por Eliminatoria serían los últimos.

Ante esto, el Tigre manifestó que “al final se harán los análisis que se tengan que hacer, pero al final. Quedan dos partidos muy importantes, responsabilidad tenemos todos. ​Cuando termine la Eliminatoria se debe hacer ese análisis, decir quién sigue quién no, un nuevo proceso, jugadores.., ¿entiendes?”, inició en entrevista para DirecTV Sports.

Y agregó que “mientras tanto poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio”, dijo el Tigre tras la supuesta pelea entre él y James, además de los comentarios que hace la prensa de la mala convivencia que habría en el camerino de la Selección Colombia.

