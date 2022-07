Falcao quiere que James y Ospina sigan en la Selección

El máximo goleador histórico de la Selección Colombia, habló sobre las decisiones que tomaron otros referentes con sus carreras.

Los jugadores colombianos luchan por llegar a Europa, encuentran que es más difícil mantenerse, pero el punto más complicado es trascender. Sin embargo, tras varios años, ven el punto final de sus carreras y terminan apostando por la comodidad, yendo a ligas de bajo nivel donde les pagan bien, aunque esto los aleje hasta de la Selección Colombia: casos de David Ospina y James Rodríguez.

Uno se encuentra en el fútbol de Catar y el otro acaba de firmar con un club de Arabia Saudí. Por otro lado, un jugador mayor que ambos, pero que sí ha querido seguir luchando en el fútbol de élite, es Radamel Falcao García, quien analizó las situaciones de ambos y comentó que espera que ambos puedan seguir en la selección. En diálogo con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, dijo.

Sobre el volante, dijo. “Creo que James le ha dado mucho al fútbol colombiano, es quizás el de más talento que ha tenido Colombia y hay que dejarlo que él tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera y su vida, obviamente por mí quiero que esté en la selección, que esté quizás en Europa, pero es la carrera de cada uno, él ha hecho muchísimo y ojalá que sea lo mejor para él“.

En cuanto al portero. “No creo que salga del radar de la selección. Hoy el fútbol es más universal, quizás en Arabia no tiene la misma competencia que puede tener en Italia, pero son decisiones entendibles… puede seguir compitiendo y dándole a la selección lo mejor de él y rindiendo, porque lo ha hecho en Italia muchas veces. Cuando no ha jugado, ha venido a la selección y ha rendido y nos ha ayudado muchísimo. También va a depender de él“.