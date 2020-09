Después de 7 temporadas vuelve a la competencia que ya ganó en 2 ocasiones. Radamel Falcao García, ahora con Galatasaray, va por más goles que le permitan ser el Máximo Goleador en la historia de la Europa League.

Actualmente está tercero en ese ranking. Tiene 31 goles anotados en 33 partidos. Los marcó con FC Porto (18) y Atlético de Madrid (13) entre 2010 y 2013, años en los que hizo parte de 2 títulos en el certamen. Falcao García fue campeón y goleador con el par de equipos ya mencionados.

Pasó a ser un histórico de la Europa League. Los 31 goles que tiene son una cifra que solamente superan el sueco Henrik Larsson (40) y el holandés Klaas-Jan Huntelaar (34). Ahora el colombiano buscará superarlos. Tiene la opción de volver a jugar la competencia como parte de Galatasaray. Su camino empieza en fase previa con eliminatoria al Neftchi (Azerbaiyán).

Todos los goles de Radamel Falcao García en la Europa League

Empezó a marcarlos en 2010-11 con FC Porto. Con aquel equipo que dirigía André Villas-Boas y que también tenía a James Rodríguez y Fredy Guarín, hizo 18 en 16 partidos. Se los anotó a KRC Genk, Rapid Viena (2), CSKA Sofía, Besiktas (2), Spartak Moscú (4), Villarreal (5) y Sporting Braga.

En la siguiente campaña, ya con Atlético de Madrid, también fue campeón y aportó 12 tantos. Estos fueron frente a Celtic, Udinese, Rennes, Lazio (2), Besiktas, Hannover (2), Valencia (2) y Athletic Club de Bilbao (2). Y antes de ser fichado por AS Mónaco, alcanzó a iniciar una nueva temporada de la Europa League en 2012-13 marcándole 1 gol a Rubin Kazan.

El regreso de Falcao García a la Europa League tras 7 años

Luego de ese traspaso a AS Mónaco, la participación internacional que tuvo el Tigre se dio en Champions League. La jugó con Chelsea, el cuadro monegasco y Galatasaray. Anotó 10 goles con el cuadro francés. Con los demás no pudo hacerlo. Viene de una temporada de 3 partidos internacionales con los turcos en los que no anotó.

Ahora intentará hacerlo en la Europa League. Es la competencia en la que más se destacó. Radamel Falcao García va por un récord histórico. Está a 9 goles. Por delante tiene al menos el par de cruces con Neftchi (Azerbaiyán) para sumar algunos de esos. Es la segunda ronda de clasificación en busca de llegar a la fase de grupos.